Академик РАН рассказал, кому особо опасен метапневмовирус

Метапневмовирус опасен прежде всего для младенцев и пожилых людей, рассказал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев.

У детей до года метапневмовирус может протекать с пневмонией, отметил академик в интервью «Парламентской газете». Тяжело будет идти заболевание и у людей пожилого возраста, страдающих хроническими болезнями, добавил он.

«Дело в том, что специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа. Кроме симптоматического лечения, ничего применять нельзя», — пояснил Зверев.

По его словам, называть метапневмовирус новым нельзя, потому что этот возбудитель всегда присутствует среди других вирусов, вызывающих ОРВИ.

«Этот вирус среди всех ОРВИ составляет, по одним оценкам, 0,1%, по другим — 1%, но он всегда был, есть и будет», — сказал академик.

В Китае произошла новая вспышка заболеваемости — на этот раз метапневмовирусом человека, HMPV. У ослабленных пациентов болезнь может перерасти в пневмонию.