Япония нанесла новый санкционный удар по России

Япония ввела санкции против 11 физлиц, 51 юрлица и трех банков из России, а также десятков компаний из восьми стран мира, соответствующие решения опубликовало японское правительство.

Кроме того, в Россию запрещен экспорт используемого в промышленности капсаицина и 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов, приводит ТАСС текст документа.

Меры предполагают заморозку активов в случае их обнаружения у руководителей российских компаний. Среди организаций под санкции попали предприятия оборонной промышленности, а также ЦМРБанка, РФК Банка и Тимер Банка.

В отношении еще 22 компаний и организаций из России вводятся экспортные ограничения. Такие же меры касаются 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции. Кроме того, заморозка активов касается одного гражданина КНДР, а также грузинского MRB Bank.

Японское правительство после начала специальной военной операции на Украине ввело несколько пакетов санкций против России. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей.