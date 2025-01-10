Ученые раскрыли эволюцию ушных раковин людей и животных

Ушные раковины появились у людей и других млекопитающих в результате развития жаберных дуг у далеких предков, сообщает пресс-служба Университета Южной Калифорнии (USC).

«Мы открыли новую главу в исследовании истории эволюции ушей млекопитающих. Ранее наши коллеги показали, что среднее ухо возникло из костей челюстей рыб, а нам удалось показать, что внешняя часть уха представляет собой продукт эволюции хрящевой части жабр», — сказал профессор USC Гейдж Крамп.

По его словам, предки людей и животных «переформатировали» программу роста жабр и челюстей в процессе своей эволюции и приспособили ее под формирование не только внутреннего уха, но и его внешних частей.

Это демонстрирует то, как уже существующие части тела могут радикально меняться в процессе эволюции для исполнения новых и совершенно неожиданных функций, пояснил профессор.