Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата.

Власти США направляют в Калифорнию дополнительные бригады пожарных, авиацию для тушения огня. В том числе были привлечены бригады пожарных и пожарные самолеты из Канады, приводит ТАСС слова Байдена.

«На данный момент эвакуировано 360 тысяч человек», — продолжил президент США.

Байден не смог назвать точную сумму ущерба. «Правда в том, что никто не сможет вам сказать этого. <…> Любой, кто назовет вам цифру сейчас, понятия не имеет, о чем говорит. Это очень, очень, очень большое число», — заявил президент.

По прогнозу компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от пожаров в Калифорнии составят от 52 до 57 миллиардов долларов.