Россия выплатила WADA более €1 млн задолженности

Россия в декабре направила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год в размере более 1,1 миллиона евро, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Мы отправили WADA взнос за 2023 год 19 декабря. Это более 1,1 миллиона евро. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе», — цитирует Дегтярева РИА Новости.

Российская Федерация пока не внесла взносы WADA на сумму 1,34 миллиона долларов за 2024 год.

Всемирное антидопинговое агентство ждет от России в 2025 году составит 1,4 миллиона долларов. Столько же должны внести Великобритания, Германия, Италия и Франция. Больше должны заплатить лишь Япония (1,5 миллиона долларов), Канада (1,9 миллиона долларов) и США (3,8 миллиона долларов).