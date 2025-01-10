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Россия выплатила WADA более €1 млн задолженности

Источник:
Sibnet.ru
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Россия в декабре направила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год в размере более 1,1 миллиона евро, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Мы отправили WADA взнос за 2023 год 19 декабря. Это более 1,1 миллиона евро. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе», — цитирует Дегтярева РИА Новости.

Российская Федерация пока не внесла взносы WADA на сумму 1,34 миллиона долларов за 2024 год.

Всемирное антидопинговое агентство ждет от России в 2025 году составит 1,4 миллиона долларов. Столько же должны внести Великобритания, Германия, Италия и Франция. Больше должны заплатить лишь Япония (1,5 миллиона долларов), Канада (1,9 миллиона долларов) и США (3,8 миллиона долларов).

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карат11

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mosquito__2010

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Невезучий

Если бы не помиловал папаша, сидел бы сейчас с крышей над головой.

Denis CENTR

Надо лишь немного потерпеть✊😂😂😂