Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку. <...> Президент Путин хочет встречи, он заявлял об этом даже публично. Мы должны положить конец [украинскому конфликту]», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на пресс-конференции.

Он добавил, что обсуждается и встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. «Планируется много встреч со множеством людей, некоторые уже состоялись. Но я бы предпочел дождаться 20 января [дня инаугурации Трампа]», — сказал Трамп.

Журналисты спросили его, в каком формате он хотел бы провести переговоры с Путиным и Си Цзиньпином. «Это еще предстоит определить», —отметил Трамп.