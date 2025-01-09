Назван заработок Неймара за 2024 год

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заработал 101 миллион евро, проведя на поле всего 42 минуты в 2024 году.

После годичного восстановления от травмы 32-летний игрок во втором матче получил новое повреждение и снова выбыл. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за свою нынешнюю команду, пишет Footmercato.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за 90 миллионов евро. 18 октября 2023 года нападающий получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск.

Футболист восстановился от травмы к октябрю 2024 года, однако повредил подколенное сухожилие в игре азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.