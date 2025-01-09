Чехол для iPad удалит все данные после смерти владельца

Производитель аксессуаров Zugu представил новый комплект для iPad, который уничтожает все данные устройства в момент гибели пользователя. Комплект представляет собой чехол вместе с умным кольцом.

Умное кольцо считывает жизненные показатели человека. Когда пульс пользователя останавливается, устройство понимает, что носитель погиб, после этого активируется специальный протокол.

Аксессуар удаляет браузер и всю его историю, а также персональные данные и заметки. Приложение также рассылает всем знакомым носителя сообщение в социальной сети X о гибели владельца.

Производитель официально презентовал устройство на CES 2025. Стоимость комплекта составляет 1,5 тысячи долларов.