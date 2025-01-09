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Число украинцев за границей и на родине уравнялось

Источник:
Sibnet.ru
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На Украине находятся около 32 миллионов граждан, а за пределами страны — до 30 миллионов, число украинцев за границей и на родине почти уравнялось, сообщил глава Министерства национального единства Алексей Чернышев.

«Мы нация 60 миллионов украинцев. Это очень важный сигнал, очень важный месседж для всех», — цитирует чиновника «РБК-Украина».

Министр уточнил, что в число находящихся за границей украинских граждан входят и те, кто эмигрировал до начала конфликта. Однако основной миграционный отток произошел после 2022 года.

Чернышев призвал создать определенные условия для возвращения украинцев домой, а также для того, чтобы оставшиеся за рубежом продолжали не терять связь с Украиной и работать на ее благо.

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