Российские авиакомпании введут «жесткие» скидки для детей

Все российские авиакомпании с 10 января 2025 года начнут предоставлять 50-процентные скидки для детей до 12 лет, сообщил министр транспорта Роман Старовойт.

Льгота будет действовать на маршрутах по всем внутренним направлениям, а также для всех тарифов, за исключением бизнес-класса. Малыши до двух лет продолжат перевозиться бесплатно по маршрутам внутри страны.

До 14 января также вступит в силу норма, обязывающая авиаперевозчиков обеспечивать совместное размещение детей с родителями на борту самолетов, уточнил глава Минтранса.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поручил правительству до 14 января урегулировать вопрос со льготами на авиабилеты для многодетных семей. Каждая авиакомпания по-разному трактовала данные преференции.