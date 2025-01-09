Байден «под занавес» ударит по экономике России новыми санкциями

Президент США Джо Байден к концу недели объявит о новых санкциях против российской экономики, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

«Байден, как ожидается, объявит о новых санкциях в отношении российской экономики на этой неделе в рамках мер по поддержке военных усилий Киева против Москвы перед тем, как Дональд Трамп займет должность», — сообщил источник.

США также могут ввести санкции против ряда китайских предприятий за предполагаемое оказание поддержки России, отмечает агентство.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.