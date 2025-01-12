НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач перечислила правила детокса после новогодних праздников

Источник:
Sibnet.ru
193 0

Четыре правила помогут восстановить рацион после новогодних праздников, рассказала врач диетолог и эндокринолог Юлия Атаманова, отметив, что садиться на строгую диету после новогодних праздников не стоит.

«Во-первых, важно добавить в рацион больше овощей. Желательно не менее 500 граммов в сутки. Так вы поможете кишечнику лучше работать. Во-вторых, пить больше обычной воды. Желательно 1,5-2 литра. Вы можете ориентироваться на цвет мочи. Если он насыщенного желтого цвета, то воды вы пьете недостаточно», — пояснила врач в интервью «Газете.ру».

В-третьих, по ее словам, нужно заменить красное мясо на белое или на рыбу, а также добавить растительные источники белка. Необходимо ограничить переработанные продукты (колбасы, сосиски). Это все поможет снизить калорийность рациона.

«В-четвертых, стоит добавить в рацион кисломолочные продукты, ферментированные (квашеная капуста, йогурт), цельное зерно. Ваша микрофлора скажет вам спасибо. Можно устраивать несколько легких перекусов в течение дня, чтобы не испытывать сильного чувства голода и контролировать размер порции во время основных приемов пищи», – отметила врач.

Еще по теме
Наука выделила «чудо-вещество» для борьбы с похмельем
Ученые предупредили о смертельной опасности ковыряния в носу
Врач рассказала, как длинные праздники влияют на секс у женщин
Первобытные люди игнорировали палеодиету
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Хлеб в иркутском городе подорожал до 155 рублей за булку
Что будет с ипотекой в 2025 году
Стало известно о решении Зеленского идти на второй срок
Трамп показал карту США с присоединенной Канадой
Обсуждение (0)
Картина дня
Шольца обрадовали планы встречи Трампа и Путиным
The National Interest назвал «мангалы» символом российской победы
Путин присвоил звание Героя России штурмовику из Якутии
Британия оказалась беззащитна перед российскими ракетами
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
35
Украинские пилоты признали вину в ядерном терроризме
33
Трамп показал карту США с присоединенной Канадой
27
Украине передали замороженные российские активы
25
Байден «под занавес» ударит по экономике России санкциями
19
Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой»