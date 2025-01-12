Врач перечислила правила детокса после новогодних праздников

Четыре правила помогут восстановить рацион после новогодних праздников, рассказала врач диетолог и эндокринолог Юлия Атаманова, отметив, что садиться на строгую диету после новогодних праздников не стоит.

«Во-первых, важно добавить в рацион больше овощей. Желательно не менее 500 граммов в сутки. Так вы поможете кишечнику лучше работать. Во-вторых, пить больше обычной воды. Желательно 1,5-2 литра. Вы можете ориентироваться на цвет мочи. Если он насыщенного желтого цвета, то воды вы пьете недостаточно», — пояснила врач в интервью «Газете.ру».

В-третьих, по ее словам, нужно заменить красное мясо на белое или на рыбу, а также добавить растительные источники белка. Необходимо ограничить переработанные продукты (колбасы, сосиски). Это все поможет снизить калорийность рациона.

«В-четвертых, стоит добавить в рацион кисломолочные продукты, ферментированные (квашеная капуста, йогурт), цельное зерно. Ваша микрофлора скажет вам спасибо. Можно устраивать несколько легких перекусов в течение дня, чтобы не испытывать сильного чувства голода и контролировать размер порции во время основных приемов пищи», – отметила врач.