Сколько калорий нужно сокращать ежедневно для похудения

Исследователи из Университета Лимерика (Ирландия) выяснили, что для успешного похудения вовсе не обязательно резко снижать калорийность рациона.

Постепенное сокращение потребления энергии на 100–200 калорий в день может привести к устойчивым результатам без стресса для организма. Поэтапные изменения не только более эффективны, но и легче переносятся, приводит «Газета.ру» отчет ученых.

Чтобы определить, сколько калорий нужно потреблять, важно учитывать общий расход энергии, который складывается из базового метаболизма и физической активности. Но, когда снижается калорийность рациона, организм начинает адаптироваться, замедляя метаболизм и активируя гормональные механизмы, которые могут затруднить процесс похудения, поясняют исследователи.

Несмотря на эти трудности, грамотно составленный рацион может помочь сохранить баланс и продолжить процесс похудения. Для этого важно поддерживать мышечную массу, употреблять продукты, богатые белком и клетчаткой, а также умеренно ограничивать калорийность, подчеркнули ученые.