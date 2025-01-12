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Сколько калорий нужно сокращать ежедневно для похудения

Источник:
«Газета.ру»
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Исследователи из Университета Лимерика (Ирландия) выяснили, что для успешного похудения вовсе не обязательно резко снижать калорийность рациона.

Постепенное сокращение потребления энергии на 100–200 калорий в день может привести к устойчивым результатам без стресса для организма. Поэтапные изменения не только более эффективны, но и легче переносятся, приводит «Газета.ру» отчет ученых.

Чтобы определить, сколько калорий нужно потреблять, важно учитывать общий расход энергии, который складывается из базового метаболизма и физической активности. Но, когда снижается калорийность рациона, организм начинает адаптироваться, замедляя метаболизм и активируя гормональные механизмы, которые могут затруднить процесс похудения, поясняют исследователи.

Несмотря на эти трудности, грамотно составленный рацион может помочь сохранить баланс и продолжить процесс похудения. Для этого важно поддерживать мышечную массу, употреблять продукты, богатые белком и клетчаткой, а также умеренно ограничивать калорийность, подчеркнули ученые.

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Жизнь #Здоровье
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