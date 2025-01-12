Врач рассказала, как длинные праздники влияют на секс у женщин

Женщины после длительных новогодних праздников могут столкнуться со сниженной чувствительностью и половым влечением, а также с трудностями достижения оргазма, предупредил врач-уролог многопрофильной клиники им. Н. И. Пирогова и Северо-Западного медицинского центра Резеда Шакирова.

Небольшие дозы алкоголя могут способствовать расслаблению, раскрепощению и повышению либидо. Но чрезмерное употребление замедляет нервные реакции, снижает чувствительность и может вызвать проблемы с достижением оргазма, отметила врач в интервью «Газете.ру».

«Порой под воздействием алкоголя трудно отследить, возникло ли «физиологическое возбуждение», выделилось ли достаточное количество естественной смазки. Слизистая влагалища при недостаточном возбуждении может легко травмироваться, что может привести к возникновению инфекций (бактериальный вагиноз, молочница, цистит)», пояснила Шакирова.

По ее словам, праздничная пища также сказывается на здоровье женщин: избыточное потребление сахара и жиров вызывает скачки инсулина и приводит к накоплению жировой массы. Это может повлиять на уровень эстрогена, который играет ключевую роль в поддержании здоровья половой системы женщины».

«У женщин последствия недосыпа также проявляются в снижении полового влечения. Уменьшение физической активности тоже вредит настроению и сексуальному влечению. Кроме того, переедание, алкоголь, недосып и стресс ослабляют иммунную систему. У мужчин и женщин это может привести к обострению хронических заболеваний, инфекциям мочеполовой системы и общему ухудшению здоровья», — подчеркнула врач.