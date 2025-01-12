Ученые предупредили о смертельной опасности ковыряния в носу

Исследователи из Университета Гриффита в Австралии выявили неожиданный механизм, при котором бактерии, проникающие в мозг через поврежденные ткани носа, могут запускать процессы, характерные для болезни Альцгеймера.

«Мы впервые доказали, что Chlamydia pneumoniae может напрямую проникать в мозг через носовую полость, вызывая патологические изменения, похожие на признаки болезни Альцгеймера», — отметил доктор Джеймс Сент-Джон.

Ученые на опытах с мышами обнаружили, что бактерия Chlamydia pneumoniae, способная вызывать пневмонию, проникает в мозг через обонятельный нерв. Этот процесс усиливается при повреждении тканей носовой полости, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале Scientific Reports.

В ответ на инфекцию в мозге мышей начали откладываться белки амилоид-бета, чьи скопления характерны для болезни Альцгеймера. Хотя исследование проводилось на животных, его результаты вызывают обеспокоенность относительно возможных рисков и для человека.