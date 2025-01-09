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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев усомнился в способности Трампа добиться мира на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Быстрое урегулирование украинского кризиса вряд ли возможно, в том числе при посредничестве избранного президента США Дональда Трампа, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно. Расчет понятен: быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед», — написал Медведев в телеграм-канале.

Поэтому, по мнению зампреда Совбеза РФ, Трамп просто решил «переделать мир», создав новую, «трамповскую» политическую географию. Все идеи Трампа сугубо прожектерские и абсолютно нереальные, считает Медведев.

В этом контексте Медведев приводит заявления Трампа о «приращении» США Канадой и Гренландией, переименовании Мексиканского залива, а также его борьбу с премьером Великобритании Кимом Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем руками Илона Маска в Х.

«Таким образом, еще не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед. А главное, сформировал свою повестку дня космического масштаба и, как говаривал незабвенный проф. Преображенский, космической же глупости», — считает Медведев.

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