Юру Борисова номинировали еще на одну премию

Российский актер Юра Борисов за роль фильме «Анора» получил номинацию на премию Гильдии киноактеров США за лучшую роль второго плана, сообщается на сайте премии.

Соперниками Борисова стали Джонатан Бейли (за роль в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

«Анора» также номинирована в категории за лучший актерский состав, а сыгравшая главную роль в фильме актриса Майки Мэдисон — в категории «Лучшая женская роль первого плана».

Борисов за роль в «Аноре» получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Также он был номинирован на «Золотой глобус», но в итоге награду получил Киран Калкин.

Борисов и сыгравший главную в «Аноре» Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист претендентов на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA. Обладателей этой награды объявят в феврале.