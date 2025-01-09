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Призер соревнований по борьбе убит в пьяной драке в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Призер и победитель юношеских международных соревнований по вольной борьбе Антон Якименко убит в пьяной драке в первые дни 2025 года в Красноярске.

Убийство произошло ночью 1 января, но в правоохранительных органах региона сообщили о нем 8 января. По данным СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, компания из четырех человек выпивала в доме на улице Чернышевского.

По версии следствия, между двумя приятелями произошел конфликт, и один ударил другого несколько раз ножом.

Убитым оказался 25-летний экс-спортсмен Якименко, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. В 2014 году он побеждал на международном турнире по вольной борьбе среди юношей на призы Бувайсара Сайтиева, на турнире на призы Заура Батаева в 2017 году и был бронзовым призером Спартакиады-2015.

Источник утверждает, что в последние годы Якименко завершил спортивную карьеру и «злоупотреблял алкоголем».

По данным ТВК, подозреваемым оказался ранее судимый за наркотики 26-летний мужчина, который подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Он заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ) и грозит до 15 лет лишения свободы.

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ЧП #Криминал #Красноярск
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