Дом Пэрис Хилтон сгорел в Малибу

Дом американской модели и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу на западе округа Лос-Анджелес сгорел в результате лесного пожара, об этом сообщила она сама.

«Сердце разрывается. Сидеть с семьей, смотреть новости по ТВ и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — это то, что никто не должен испытывать», — написала Хилтон в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Она добавила, что с этим домом связано множество воспоминаний, при этом она благодарна, что никто из членов семьи или животных не пострадал.

Лесные пожары бушуют в Южной Калифорнии с 7 января. Жертвами стихии стали пять человек. Огонь угрожает как минимум 28 тысячам домов, пламя продолжает распространяться.

По данным Sky News, в районах, где бушует огонь, располагаются резиденции Тома Хэнкса, Мэтта Дэймона, Стивена Спилберга, Dr. Dre, Адама Сэндлера, Бейонсе, Jay-Z, Ким Кардашьян, Леди Гаги и Билли Айлиш. Об эвакуации из-за лесных пожаров сообщали такие актеры, как Марк Хэмилл, Джеймс Вудс, Мэнди Мур, а также вице-президент США Камала Харрис.