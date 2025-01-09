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Байден ввел режим бедствия в Калифорнии из‑за страшных пожаров

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден отменил поездку в Италию из-за пожаров в Калифорнии и ввел режим бедствия в штате, сообщила пресс-служба Белого дома.

После посещения Лос-Анджелеса, где идет борьба с «историческими пожарами, бушующими в этом районе», Байден объявил о введении режима масштабного стихийного бедствия в Калифорнии, приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Белый дом отметил, что это решение открывает доступ к федеральным средствам для пострадавших в округе Лос-Анджелес.

Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тысяч гектаров, свидетельствуют данные пожарной службы Калифорнии.

Огонь уничтожил более 1 тысячи строений и привел к гибели как минимум пяти человек. Без света остаются свыше 175 тысяч потребителей.

По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от 52 до 57 миллиардов долларов.

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