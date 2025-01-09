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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ предотвратила диверсию на Транссибе по заказу Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Силовики арестовали в Амурской области 39-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали, сообщило региональное управление ФСБ.

«Последователь и сторонник запрещенной в России организации, инициативно вступил <...> в электронную переписку с представителем украинской террористической организации для получения знаний и навыков по минно-подрывному делу», — говорится в сообщении.

Мужчина собирался совершить диверсию на участке Транссиба, «который имеет ключевое значение для бесперебойного транспортного сообщения, военного и материально-технического снабжения специальной военной операции и новых регионов РФ».

После совершения диверсии он собирался уехать на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях на ее стороне.

Против подозреваемого заведены уголовные дела по статьям части 1 статьи 30, части 2 статьи 281, части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, признанной в России террористической).

Мужчина признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Denis CENTR

Надо лишь немного потерпеть✊😂😂😂