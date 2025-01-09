Онищенко оценил число заражений коронавирусом в 1,5 млрд

Статистика по числу заражений коронавирусной инфекцией по всему миру может в два раза превышать официальные данные, считает эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на декабрь в мире коронавирус перенесло более 777 миллионов человек.

«Я бы смело эту статистику увеличил в два раза. Потому что даже в начале пандемии, когда она [инфекция] протекала в тяжелой форме, <...> и тогда было бессимптомное носительство, были легкие формы», — сказал ТАСС Онищенко.

По его словам, люди, болеющие бессистемно, вносят наибольший вклад в распространение вируса.