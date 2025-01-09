НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Онищенко оценил число заражений коронавирусом в 1,5 млрд

Источник:
ТАСС
136 0

Статистика по числу заражений коронавирусной инфекцией по всему миру может в два раза превышать официальные данные, считает эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на декабрь в мире коронавирус перенесло более 777 миллионов человек.

«Я бы смело эту статистику увеличил в два раза. Потому что даже в начале пандемии, когда она [инфекция] протекала в тяжелой форме, <...> и тогда было бессимптомное носительство, были легкие формы», — сказал ТАСС Онищенко.

По его словам, люди, болеющие бессистемно, вносят наибольший вклад в распространение вируса.

Еще по теме
Представлено, как будут выглядеть любители фастфуда через 30 лет
Определено место России в мире по уровню IQ
Зафиксированы вспышки смертельно опасного метапневмовируса
Как быстро похудеть после праздников
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему белые медведи не едят пингвинов
Сирийские политики отказались пожимать руку главы МИД Германии
Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО
Присоединение Гренландии к США станет концом НАТО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

pepelmetal

У самоходного уже давно фляга свистит!

nicollaich

Цеивроппейцы уже сообщили, что этот нп не имел стратегического значения?

number10

Это хорошие новости. Теперь Трампу будет проще отказаться от Тайваня, Украины и приступить к демократическим...

Danilon

Цена хлеба, доллара и ипотеки и далее везде будет очень высокой. Имперские амбиции стоят безумно дорого,...