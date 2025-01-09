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Команда Трампа сочла возможной сделку с Россией по безопасности

Источник:
ТАСС
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Команда избранного президента США Дональда Трампа считает возможным достижение Россией и Соединенными Штатами крупной сделки по безопасности, заявил представитель окружения следующего американского.

«Да. С учетом [скорой] смены [вашингтонской] администрации», — сказал ТАСС источник, отвечая на вопрос о том, допускает ли команда Трампа заключение в перспективе Россией и США масштабных договоренностей по безопасности, касающихся в том числе Украины и НАТО и фиксирующих красные линии Москвы и Вашингтона.

Представитель переходной команды затруднился уточнить, кого Трамп планирует отправить в Москву в качестве нового посла США в России, идет ли речь о политическом назначенце или кадровом дипломате.

При этом он подтвердил, не вдаваясь в детали, что поездка в Киев спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, планировавшаяся на начало января, отложена. Ее ориентировочные новые сроки и причины переноса визита источник не назвал.


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