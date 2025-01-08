Представлено, как будут выглядеть любители фастфуда через 30 лет

Сгорбленный мужчина с огромным животом, в прыщах и с темными кругами под глазами — так будет выглядеть любитель вредной пищи и ультраобработанных продуктов через 30 лет, изображение смоделировали исследователи из компании Gousto.

Люди, систематически употребляющие фастфуд, к 2055 году, помимо ожирения, будут страдать от астмы, депрессии, тревожности и испытывать проблемы со сном, приводит DailyMail мнение ученых.

Неправильное питание повлияет на состояние кожи: она пожелтеет, появятся прыщи, воспаления и язвы. Все это сигналы того, что организм не получает нужных питательных веществ.

Избыточный вес создаст дополнительную нагрузку на суставы, вызывая их отеки и болезненные ощущения.

Фастфудная диета увеличивает риск развития диабета, сердечных заболеваний, инсульта и некоторых видов рака.

Избежать таких последствий можно, сбалансировав свой рацион, добавив в него больше свежих овощей, фруктов, злаков и нежирного мяса. Также лучше самостоятельно готовить еду.

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