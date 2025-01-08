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Стало известно о решении Зеленского идти на второй срок

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение идти на второй срок, но при условии, что свою кандидатуру не будет выдвигать бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол в Великобритании Валерий Залужный.

«Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского остаются шансы одержать победу на президентских выборах», — пишет украинское издание «Телеграф» со ссылкой на источники в окружении Зеленского.

При этом Зеленский будет баллотироваться при условии, что в выборах не будет участвовать Залужный, которого на Украине порой называют «лидером рейтинга доверия среди населения».

По информации издания, бывший главком ВСУ пока не решил, каким будет его политическое будущее. Однако глава администрации Зеленского Андрей Ермак передал Залужному предложение первого места в списке президентской партии «Слуга народа» и должность спикера Верховной рады, если бывший военный откажется от участия в выборах. В противном же случае в отношении Залужного грозят возбудить уголовные дела.

Сам Зеленский пока публично не подтверждал своих планов пойти на второй срок.

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