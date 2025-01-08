Пентагон получил последнюю партию модернизированных ядерных бомб B61

Министерство обороны США получило финальную партию модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-12, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

Обновленное вооружение должно заменить устаревшие аналоги моделей, срок службы которых иссяк.

Бомбы B61-12 обладают меньшей мощностью чем предшественники, но большей точностью. За счет хвостового оперения снаряд может планировать с большой высоты до цели.

После завершения производства бомбы B61-12 NNSA приступит к производству бомбы B61-13, которая будет доставляться современными самолетами.

B61 — термоядерная гравитационная бомба с переменной мощностью заряда, является основным ядерным оружием Стратегических ядерных сил США. B61-7 (стратегическая модификация) имеет четыре варианта заряда, с максимумом в 340 килотонн.