НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон получил последнюю партию модернизированных ядерных бомб B61

Источник:
Sibnet.ru
372 1
B61
Фото: U.S. Air Force Airman 1st Class Callie Norton

Министерство обороны США получило финальную партию модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-12, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

Обновленное вооружение должно заменить устаревшие аналоги моделей, срок службы которых иссяк.

Бомбы B61-12 обладают меньшей мощностью чем предшественники, но большей точностью. За счет хвостового оперения снаряд может планировать с большой высоты до цели.

После завершения производства бомбы B61-12 NNSA приступит к производству бомбы B61-13, которая будет доставляться современными самолетами.

B61 — термоядерная гравитационная бомба с переменной мощностью заряда, является основным ядерным оружием Стратегических ядерных сил США. B61-7 (стратегическая модификация) имеет четыре варианта заряда, с максимумом в 340 килотонн.

Еще по теме
Ким Чен Ын заявил об успешном испытании «неуловимой» ракеты
Российская ракета погналась за украинским МиГ-29. ВИДЕО
Military Watch Magazine признал превосходство российского Су‑57
Россия нанесла удары по объектам ОПК Украины
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему белые медведи не едят пингвинов
Сирийские политики отказались пожимать руку главы МИД Германии
Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО
Присоединение Гренландии к США станет концом НАТО
Обсуждение (1)
Картина дня
Стало известно о решении Зеленского идти на второй срок
Трамп показал карту США с присоединенной Канадой
Стало известно предсказание Жириновского на 2025 год
Представлено, как будут выглядеть любители фастфуда через 30 лет
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
58
СССР предрекли возрождение в 2025 году
42
Присоединение Гренландии к США станет концом НАТО
37
ВСУ начали новое наступление в Курской области
35
Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО
32
Сирийские политики отказались пожимать руку Бербок