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Полиция в Красноярске проверит рекламу наркотиков на сухофруктах

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские в Красноярске проверяют информацию о рекламе наркотиков на коробке с сухофруктами, которые приобрел покупатель в магазине, сообщило ГУ МВД России по региону.

Мужчина купил коробку с курагой в магазине «Овощи и фрукты» в Красноярске. На упаковке был напечатан QR-код, который вел на сайт, где рекламировались запрещенные вещества, написали местные телеграм-каналы и СМИ.

Сотрудники красноярской полиции проводят проверку информации о противозаконной рекламе на упаковке кондитерских изделий. По результатам будет принято решение.

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ЧП #Криминал #Красноярск
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pepelmetal

У самоходного уже давно фляга свистит!

nicollaich

Цеивроппейцы уже сообщили, что этот нп не имел стратегического значения?

number10

Это хорошие новости. Теперь Трампу будет проще отказаться от Тайваня, Украины и приступить к демократическим...

dma_dma

возможно, в знак протеста, все айбарджанцы покинут Россию?