Полиция в Красноярске проверит рекламу наркотиков на сухофруктах

Полицейские в Красноярске проверяют информацию о рекламе наркотиков на коробке с сухофруктами, которые приобрел покупатель в магазине, сообщило ГУ МВД России по региону.

Мужчина купил коробку с курагой в магазине «Овощи и фрукты» в Красноярске. На упаковке был напечатан QR-код, который вел на сайт, где рекламировались запрещенные вещества, написали местные телеграм-каналы и СМИ.

Сотрудники красноярской полиции проводят проверку информации о противозаконной рекламе на упаковке кондитерских изделий. По результатам будет принято решение.