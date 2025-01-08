НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

Источник:
Sibnet.ru
382 5

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту с Канадой в составе Соединенных Штатов Америки.

«О, Канада», — подписал публикацию Трамп. На картинке территория США и Канады окрашены в американский флаг.

Позднее он выложил еще одно изображение Штатов с присоединенной Канадой, на этот раз на всей объединенной территории размещена надпись «Соединенные Штаты».

Канада в составе США по версии Дональда Трампа
Фото: © @realDonaldTrump

Трамп после новости об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо предложил Канаде стать 51-м штатом США. Он объяснил, что присоединение обеспечило бы Оттаве экономическую стабильность, а также защитило от внешних угроз, исходящих от «российских и китайских кораблей».

Трюдо в ответ написал в X, что Канада «черта с два» станет частью США.

Еще по теме
Стало известно предсказание Жириновского на 2025 год
Трамп обозначил ожидаемые сроки окончания конфликта на Украине
Лукашенко сравнил диктатуру в Белоруссии с демократией на Украине
Ким Чен Ын заявил об успешном испытании «неуловимой» ракеты
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему белые медведи не едят пингвинов
Сирийские политики отказались пожимать руку главы МИД Германии
Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО
Присоединение Гренландии к США станет концом НАТО
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

pepelmetal

У самоходного уже давно фляга свистит!

nicollaich

Цеивроппейцы уже сообщили, что этот нп не имел стратегического значения?

number10

Это хорошие новости. Теперь Трампу будет проще отказаться от Тайваня, Украины и приступить к демократическим...

dma_dma

возможно, в знак протеста, все айбарджанцы покинут Россию?