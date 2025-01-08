Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту с Канадой в составе Соединенных Штатов Америки.

«О, Канада», — подписал публикацию Трамп. На картинке территория США и Канады окрашены в американский флаг.

Позднее он выложил еще одно изображение Штатов с присоединенной Канадой, на этот раз на всей объединенной территории размещена надпись «Соединенные Штаты».

Фото: © @realDonaldTrump

Трамп после новости об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо предложил Канаде стать 51-м штатом США. Он объяснил, что присоединение обеспечило бы Оттаве экономическую стабильность, а также защитило от внешних угроз, исходящих от «российских и китайских кораблей».

Трюдо в ответ написал в X, что Канада «черта с два» станет частью США.