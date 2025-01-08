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Россия выдворила в два раза больше мигрантов

Источник:
Sibnet.ru
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Россия выдворила в 2024 году свыше 80 тысяч мигрантов, это в два раза больше, чем годом ранее.

«Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — сообщил ТАСС источник в ФССП России.

Все выдворенные нарушили миграционные правила.

За весь 2023 год за пределы РФ было выдворено более 44,2 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства в 60 государств.

Россия в 2024 году ужесточила миграционное законодательство. В пакет законов вошли запрет на прием экзаменов у иностранцев в организациях-посредниках, конфискацию собственности за организацию нелегальной миграции, а также признание отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, незаконно находящимся в России.

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