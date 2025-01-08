Деми Мур припомнили поцелуй 43‑летней давности

Пользователи соцсети X возмутились поведением актрисы Деми Мур, которая в 1982 году поцеловала 15-летнего коллегу, и потребовали «отменить» ее.

Медиа Entertainment Tonight выложило видео 1982 года, на котором 19-летняя замужняя актриса целуется с коллегой по сериалу «Главный госпиталь» Филипом Танзини на вечеринке, посвященной его 15-летию.

«Он один из моих самых любимых людей... Он действительно потрясающий, и я очень его люблю», — сказала Мур.

«Кстати, мы собираемся пожениться. Только не говорите ее мужу», — пошутил Танзини, а Мур в ответ сказала, что «не может дождаться» этого.

Пользователи соцсети X сочли поведение актрисы непристойным и потребовали отобрать у нее «Золотой глобус», полученный за роль в фильме «Субстанция».