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Российский лыжник сменил спортивное гражданство

Источник:
Sibnet.ru
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Российский лыжник Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство на словенское, сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Спортсмен выступал под флагом Словении с 30 ноября 2024 года. После смены гражданства лыжник провел 13 заездов.

31-летний Гонтарь — двукратный чемпион Универсиады 2017 года, также завоевал там два серебра. На этапы Кубка мира в составе сборной России ни разу не отобрался. Последний раз выступал на российских стартах в сезоне 2019/20. В этапах Кубка мира спортсмен не принимал участия.

В октябре 2022 года «Чемпионат» писал, что Гонтарь покинул страну и получил гражданство Украины. Также отмечалось, что спортсмен пытался трудоустроиться в Австрии.

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pepelmetal

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nicollaich

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dma_dma

возможно, в знак протеста, все айбарджанцы покинут Россию?