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Биограф Илона Маска предположил, что тот сходит с ума

Источник:
Sibnet.ru
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Есть основания полагать, что психическое состояние миллиардера-бизнесмена Илона Маска в последние годы пошатнулось, он может сходить с ума, сообщил публицист Сет Абрамсон, считающийся биографом предпринимателя.

«Я обоснованно считаю, что Илон Маск может сходить с ума. Слежу за его поведением в Сети последние два года, и, учитывая все его умственные расстройства, употребление тяжелых видов наркотиков и разрушительный стресс, есть основания полагать, что ему серьезно нездоровится», — написал Абрамсон в X.

По его мнению, пребывание Маска, который является ближайшим сторонником избранного президента Дональда Трампа, во властных кругах опасно для общественности.

Власти США должны разорвать все контракты с компаниями предпринимателя, заблокировать в судебном порядке работу DOGE (министерство по повышению эффективности работы правительства), которым, как ожидается, Маск будет управлять, и запустить федеральные расследования в отношении бизнесмена.

Год назад газета The Wall Street Journal писала, что Маск употреблял такие запрещенные в США вещества, как ЛСД, кокаин, экстази и галлюциногенные грибы. Бизнесмен и его адвокаты в ответ заявили, что это не соответствуют действительности. Предприниматель «регулярно проходит тестирование на наркотики в ходе работы в космической компании SpaceX и ни разу не провалил тест».

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Топ комментариев

pepelmetal

У самоходного уже давно фляга свистит!

nicollaich

Цеивроппейцы уже сообщили, что этот нп не имел стратегического значения?

number10

Это хорошие новости. Теперь Трампу будет проще отказаться от Тайваня, Украины и приступить к демократическим...

dma_dma

возможно, в знак протеста, все айбарджанцы покинут Россию?