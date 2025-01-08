Биограф Илона Маска предположил, что тот сходит с ума

Есть основания полагать, что психическое состояние миллиардера-бизнесмена Илона Маска в последние годы пошатнулось, он может сходить с ума, сообщил публицист Сет Абрамсон, считающийся биографом предпринимателя.

«Я обоснованно считаю, что Илон Маск может сходить с ума. Слежу за его поведением в Сети последние два года, и, учитывая все его умственные расстройства, употребление тяжелых видов наркотиков и разрушительный стресс, есть основания полагать, что ему серьезно нездоровится», — написал Абрамсон в X.

По его мнению, пребывание Маска, который является ближайшим сторонником избранного президента Дональда Трампа, во властных кругах опасно для общественности.

Власти США должны разорвать все контракты с компаниями предпринимателя, заблокировать в судебном порядке работу DOGE (министерство по повышению эффективности работы правительства), которым, как ожидается, Маск будет управлять, и запустить федеральные расследования в отношении бизнесмена.

Год назад газета The Wall Street Journal писала, что Маск употреблял такие запрещенные в США вещества, как ЛСД, кокаин, экстази и галлюциногенные грибы. Бизнесмен и его адвокаты в ответ заявили, что это не соответствуют действительности. Предприниматель «регулярно проходит тестирование на наркотики в ходе работы в космической компании SpaceX и ни разу не провалил тест».