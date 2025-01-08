НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп обозначил ожидаемые сроки окончания конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
321 1

Избранный президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ему удастся остановить конфликт на Украине в течение полугода.

«Я надеюсь, в течение шести месяцев. Надеюсь, что это будет возможно в этот период», — ответил Трамп на вопрос журналиста через сколько завершится конфликт на Украине во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.

Он сообщил, что в курсе о готовности президента России Владимира Путина к диалогу, но исключил контакты до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Избранный президент добавил, что понимает «чувства» России, которая выступала против вступления Украины в НАТО.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что урегулирует конфликт на Украине за сутки в случае, если он станет президентом США.

Тема: Военная операция на Украине
Российская ракета погналась за украинским МиГ-29. ВИДЕО
Российские войска полностью заняли Курахово
ВСУ начали новое наступление в Курской области
Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему белые медведи не едят пингвинов
Сирийские политики отказались пожимать руку главы МИД Германии
Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО
Присоединение Гренландии к США станет концом НАТО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
53
СССР предрекли возрождение в 2025 году
42
Присоединение Гренландии к США станет концом НАТО
37
ВСУ начали новое наступление в Курской области
35
Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО
32
Сирийские политики отказались пожимать руку Бербок