Трамп обозначил ожидаемые сроки окончания конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ему удастся остановить конфликт на Украине в течение полугода.

«Я надеюсь, в течение шести месяцев. Надеюсь, что это будет возможно в этот период», — ответил Трамп на вопрос журналиста через сколько завершится конфликт на Украине во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.

Он сообщил, что в курсе о готовности президента России Владимира Путина к диалогу, но исключил контакты до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Избранный президент добавил, что понимает «чувства» России, которая выступала против вступления Украины в НАТО.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что урегулирует конфликт на Украине за сутки в случае, если он станет президентом США.