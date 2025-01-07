Ирина Шейк съела торт-баню в день рождения

Российской супермодели Ирине Шейк подарили на день рождения «русский» торт-баню.

«Именинный торт от моих друзей, которые меня хорошо знают. Банька, селедочка, семечки, огурчики», — написала Шейк в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На верхнем ярусе торта расположилась съедобная фигура девушки, лежащей на полке на полотенце, а на нижнем — стилизованные тарелки с семечками, соленьями, картошкой и селедкой.

Фото: © @irinashayk

Шейк 6 января исполнилось 39 лет. Она родом из города Еманжелинск (Челябинская область). Ее карьера модели началась с победы в Челябинском конкурсе красоты «Супермодель 2004», с 2005 работает в Европе и США. Сейчас живет в США и растит дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера.