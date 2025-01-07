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Способные изменить характер будущих войн атомные часы создали в Китае

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские ученые создали атомные часы небольшого размера, которые могут «кардинально изменить характер будущих войн».

Высота атомных часов NIM-TF3 1,5 метра, их размер примерно с небольшой холодильник. Прибор можно погрузить в военный грузовик и транспортировать на большие расстояния, пишет газета South China Morning Post.

Погрешность устройства составляет менее одной пятой квадриллионной доли секунды. могут работать автономно в течение длительного времени без нужды в профессиональном обслуживании.

Ранее это считалось невозможным, поскольку такой точности могут достичь только атомные часы, которые имеют большие размеры и должны размещаться в охраняемой лаборатории, защищенной от любых внешних воздействий.

Высокоточная система хронометража позволяет радарам работать синхронно, обнаруживая и отслеживая самолеты-невидимки. Подобные часы также способствуют улучшению качества сигналов для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упрощают передачу больших объемов данных.

NIM-TF3, считают в SCMP, могут дать армии Китая значительное преимущество над американской армией в области РЭБ, оружия направленной энергии и беспилотных технологий.

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