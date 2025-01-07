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Определено место России в мире по уровню IQ

Источник:
Sibnet.ru
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Россия занимает шестое место в мире по уровню IQ, следует из рейтинга, опубликованного Международным реестром IQ (International IQ Organization).

В исследовании участвовали почти 1,4 миллиона человек по всему миру, которые проходили один и тот же тест IQ, основанный на методике матриц Равена, в 2024 году.

Россия занимает шестое место в рейтинге с показателем 103,31 балла, что на 2,67 балла выше по сравнению с результатами прошлого года.

Странами с самым высоким IQ стали: Китай — 107,43 балла, Иран — 106,63 и Южная Корея со 106,57 баллами.

Всего в рейтинге 127 стран. США в нем занимают 27 место, Великобритания — 33 место, Германия — 34 место. В самом хвосте находятся Бенин, Ангола и Габон.

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