Объявлена дата перехода российских вузов на новую систему образования

Российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026-го, сообщило Минобрнауки.

«Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года. К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Студенты, обучающиеся по действующим сейчас образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в мае 2022 года заявил о намерении ведомства отказаться от международной Болонской системы высшего образования и создать собственную систему. До ее введения во всех вузах РФ был специалитет, в рамках которого обучение длилось пять или шесть лет.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении пилотного проекта в системе образования в 2023—2024 учебном году.

В соответствии с ним базовое образование будет длиться от четырех до шести лет, специализированное — от года до трех «в зависимости от специальности». Аспирантура относится при этом к профессиональному образованию.