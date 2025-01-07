Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек официально развелись, их брак продлился два года после 17 лет разлуки.

Аффлек и Лопес достигли соглашения по финансовым вопросам, касающимся развода, спустя 20 недель после подачи заявления о расторжении брака, пишет журнал People со ссылкой на судебные документы.

Экс-супруги решили, что каждый из них получит имущество, приобретенное в период их совместной жизни. Они договорились относительно совместного дома, однако детали соглашения не уточняются.

Отношения между артистами завязались в 2001 году, ради Аффлека Лопес развелась с танцором Крисом Джаддом. Дело шло к свадьбе, однако она не состоялась, а пара рассталась.

Аффлек и Лопес возобновили отношения в 2021 году: у него за спиной был брак с актрисой Дженнифер Гарнер и трое детей, а после отношения с актрисой Аной де Армас, у нее — брак и двое детей с музыкантом Марком Этнони и несколько романов.

Пара сыграла свадьбу в июле 2022 года. В августе 2024 года Лопес подала на развод, указав в качестве причины непримиримые разногласия.