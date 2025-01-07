Лукашенко сравнил диктатуру в Белоруссии с демократией на Украине

Белорусская диктатура лучше, чем украинская демократия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине. Нам надо выдержать это», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По словам президента, недоброжелатели Белоруссии хотят втянуть ее в войну. И стране нужно приложить все силы, чтобы пройти те испытания, с которыми она сталкивается в настоящее время.

«Мы можем не выдержать как государство», — заявил Лукашенко.

Он констатировал, что в настоящее время белорусы подвергаются «душевным и психологическим атакам», но остаются добрыми и отзывчивыми людьми.