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Лукашенко сравнил диктатуру в Белоруссии с демократией на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Белорусская диктатура лучше, чем украинская демократия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине. Нам надо выдержать это», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По словам президента, недоброжелатели Белоруссии хотят втянуть ее в войну. И стране нужно приложить все силы, чтобы пройти те испытания, с которыми она сталкивается в настоящее время.

«Мы можем не выдержать как государство», — заявил Лукашенко.

Он констатировал, что в настоящее время белорусы подвергаются «душевным и психологическим атакам», но остаются добрыми и отзывчивыми людьми.

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Политика #Мир
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