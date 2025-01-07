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Ким Чен Ын заявил об успешном испытании «неуловимой» ракеты

Источник:
Sibnet.ru
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Запуск гиперзвуковой ракеты в КНДР
Фото: © ЦТАК

Новейшая гиперзвуковая ракета, которую испытала КНДР, способна преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО), заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Главное управление ракетостроения КНДР 6 января произвело успешный испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции, передало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Боеспособность системы нашей новейшей гиперзвуковой ракеты средней и дальней дистанции не может быть игнорируема никем в мире, а она способна нанести сильный военный удар по противникам, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО», — цитирует ЦТАК заявление Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер лично наблюдал за испытаниями и «выразил большое удовлетворение результатом пуска». Главной цель испытаний он назвал необходимость укрепления сил сдерживания КНДР, также отметив, что подобным оружием сегодня обладают лишь несколько стран.

Гиперзвуковая боеголовка ракеты, запущенной с полигона в окрестностях Пхеньяна, со скоростью в 12 раз быстрее скорости звука пролетела по намеченной траектории, достигнув первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра, и точно попала в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1,5 тысячи километров.

О проведении испытаний гиперзвукового оружия КНДР отчитывается с 2021 года, однако никогда до этого такая ракета не преодолевала расстояние в 1,5 тысячи километров. 6 января командование южнокорейской армии сообщило, что КНДР провела первые в этом году испытания гиперзвуковой ракеты. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела примерно 1,1 тысячи километров и упала в Японское море.

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Политика #Мир #Оружие
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