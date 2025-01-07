Ким Чен Ын заявил об успешном испытании «неуловимой» ракеты

Новейшая гиперзвуковая ракета, которую испытала КНДР, способна преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО), заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Главное управление ракетостроения КНДР 6 января произвело успешный испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции, передало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Боеспособность системы нашей новейшей гиперзвуковой ракеты средней и дальней дистанции не может быть игнорируема никем в мире, а она способна нанести сильный военный удар по противникам, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО», — цитирует ЦТАК заявление Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер лично наблюдал за испытаниями и «выразил большое удовлетворение результатом пуска». Главной цель испытаний он назвал необходимость укрепления сил сдерживания КНДР, также отметив, что подобным оружием сегодня обладают лишь несколько стран.

Гиперзвуковая боеголовка ракеты, запущенной с полигона в окрестностях Пхеньяна, со скоростью в 12 раз быстрее скорости звука пролетела по намеченной траектории, достигнув первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра, и точно попала в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1,5 тысячи километров.

О проведении испытаний гиперзвукового оружия КНДР отчитывается с 2021 года, однако никогда до этого такая ракета не преодолевала расстояние в 1,5 тысячи километров. 6 января командование южнокорейской армии сообщило, что КНДР провела первые в этом году испытания гиперзвуковой ракеты. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела примерно 1,1 тысячи километров и упала в Японское море.