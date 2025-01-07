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Мизулина и Shaman одновременно опубликовали одинаковое фото

Источник:
Sibnet.ru
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Shaman и Екатерина Мизулина
Фото: © телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) опубликовали одинаковое фото в одно и то же время.

«Всем хорошего новогоднего настроения», — гласит подпись под обеими фотографиями, выложенными в телеграм-каналах Мизулиной и Shaman’а.

Оба поста сделаны 7 января в 00.21. На снимке они запечатлены вместе.

Мизулина 4 января публиковала снимок, где она стоит рядом с Дроновым с букетом белых роз в руках. Следом она выложила Shaman’а крупным планом — на пальцах руки у него было написано «Катя».

Shaman развелся с женой Еленой Мартыновой в сентябре 2024 года. Многие посчитали виновницей развода Мизулину, которая в последнее время часто мелькала в компании Дронова.

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