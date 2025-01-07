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Путин встретил Рождество вместе с бойцами СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин на рождественской службе
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин встретил праздник Рождества Христова вместе с участниками СВО, волонтерами, а также их семьями, сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

Президент присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

По данным ТАСС, с ним были ветеран СВО, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Иван Багров с племянницей, действующий участник СВО Василий Плохих с женой и детьми, 10-летняя участница актива волонтерского движения «Движения Первых» Ариана Барановская с мамой.

Позже глава государства приехал в храм Христа Спасителя, поздравил с праздником Патриарха Московского и всея Руси. По просьбе президента Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для командующих группировками войск, выполняющими особо важные задачи в зоне СВО.

Прошлое Рождество Путин провел на службе в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве вместе с членами семей военнослужащих, погибших в зоне СВО. В 2023 году он присутствовал на рождественском богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля. В 2022 году он был один в домовой церкви президентской резиденции Ново-Огарево.

Ранее президент чаще встречал Рождество в храмах за пределами столичного региона.

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Политика #Россия
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