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Десятки человек погибли при землетрясении в Тибете

Источник:
Sibnet.ru
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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на границе Китая с Тибетом в ночь на вторник, 7 января, по последним данным, погибли 53 человека.

О землетрясении в ночь на 7 января уведомила геологическая служба США. Его магнитуда составила 7,1. Очаг находился на глубине 10 километров.

Эпицентр подземных толчков находился в поселке Тингри, в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе.

Число погибших при землетрясении Тибетского автономного района КНР выросло до 53, сообщило агентство «Синьхуа».

Разрушены многие объекты инфраструктуры. Пострадали 62 человека. Из наиболее опасных районов в зоне бедствия эвакуированы люди.

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Топ комментариев

pepelmetal

У самоходного уже давно фляга свистит!

nicollaich

Цеивроппейцы уже сообщили, что этот нп не имел стратегического значения?

dma_dma

возможно, в знак протеста, все айбарджанцы покинут Россию?

Uynachalnica

А мне как то это без разницы уже, я же не о том, кто разваливал и почему, а о том, что основной переворот...