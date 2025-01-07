Десятки человек погибли при землетрясении в Тибете

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на границе Китая с Тибетом в ночь на вторник, 7 января, по последним данным, погибли 53 человека.

О землетрясении в ночь на 7 января уведомила геологическая служба США. Его магнитуда составила 7,1. Очаг находился на глубине 10 километров.

Эпицентр подземных толчков находился в поселке Тингри, в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе.

Число погибших при землетрясении Тибетского автономного района КНР выросло до 53, сообщило агентство «Синьхуа».

Разрушены многие объекты инфраструктуры. Пострадали 62 человека. Из наиболее опасных районов в зоне бедствия эвакуированы люди.