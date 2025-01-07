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Режим «черного неба» ввели в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Власти Красноярского края ввели режим «черного неба» из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщил в своем телеграм-канале региональный министр экологии Владимир Часовитин.

Режим «черного неба» продлится до 19.00 по местному времени 8 января, уточнил он. На это время местным предприятиям нужно снизить количество выбросов в атмосферу. Министр также призвал жителей отказаться от пылеобразующих работ.

Эксперты экологического надзора переведены на усиленный режим работы. Совместно с Красноярской прокуратурой будут созданы оперативные группы, которые начнут проверки. Список предприятий для проверок уже формируется.

«Черное небо» — название режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при безветренной погоде в городе на фоне выбросов с промышленных предприятий или автомобильных выхлопов. При такой погоде выбросы не рассеиваются, а превращаются в смог.

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Жизнь #Погода #Красноярск
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Топ комментариев

pepelmetal

У самоходного уже давно фляга свистит!

SEREGALG

бедная твоя срака(( зачем же ты так

nicollaich

Цеивроппейцы уже сообщили, что этот нп не имел стратегического значения?

dma_dma

возможно, в знак протеста, все айбарджанцы покинут Россию?