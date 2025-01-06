Представлена новая версия зарождения жизни на Земле

Немецкие ученые разработали новую гипотезу о происхождении жизни, основанную на процессе «химической эволюции». Согласно этой теории, в условиях первобытной Земли первые молекулы ДНК и РНК могли самопроизвольно воспроизводиться.

Идеальная среда для формирования нуклеиновых кислот могла находиться в пористых структурах скал или других замкнутых пространствах, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Communications.

Взаимодействие воды и газа в подобных нишах создавало динамические изменения концентрации солей. Расчеты показали, что такие условия способствуют репликации молекул ДНК.

Колебания концентрации солей способствовали разделению нитей ДНК и их дальнейшему копированию. При определенных условиях содержание ДНК в воде за пять минут могло утроиться.

Новые результаты подтверждают, что природные условия ранней Земли могли обеспечить химические механизмы для зарождения первых форм жизни.