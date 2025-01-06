Выбраны лучшие смартфоны по версии пользователей

Рейтинг удовлетворенности пользователей своими смартфонами за минувший декабрь опубликовали разработчики популярного бенчмарка AnTuTu.

Лидером перечня оказался флагманский смартфон Huawei Mate 70 Pro+. Этим аппаратом довольны 99,99% владельцев. Отмечается, что Mate 70 Pro+ может считаться одним из самых совершенных устройств за последние три поколения.

На втором месте оказался Huawei nova 12 Ultra, уровень удовлетворенности пользователей которого тоже составил 99,99%. Тройку лидеров замкнул Honor Magic6 Ultimate Edition, он собрал 98,26% положительных отзывов.

За этими аппаратами следуют Huawei Pura 70 Pro+ (97,27%), складной Oppo Find N3 (95,33%), Oppo Find X7 Ultra (94,84%), Xiaomi 15 (94,74%), Redmi Note 14 Pro+ (94,38%), а также Samsung Galaxy S24+ (94,35%) и складной Galaxy Z Fold5 (94,17%).

Данный рейтинг формируется исключительно на основе отзывов их владельцев. Исследование проводилось в период с 1 по 31 декабря среди пользователей в Китае.