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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышел ремастер легендарной игры Need for Speed

Источник:
Sibnet.ru
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Появилась демо-версия ремастера культовой гоночной игры Need for Speed: Underground 2, созданного на базе движка Unreal Engine 5. Выход полноценной игры ожидается до конца 2025 года

Разработчики ремастера воссоздали культовые трассы и гоночные автомобили. При этом были значительно улучшены механика оригинала, физика, разрушения, дорожный трафик и погодные эффекты.

В демо-версии доступны автомобили с системой тюнинга, тест-драйв и оригинальный саундтрек. В будущем ремастер получит полноценный режим карьеры и возможность сетевой игры. Размер архива составляет 2,2 ГБ.

С использованием имени профиля UnlockEverything становятся доступными все предметы, представленные в демо-версии. В демо поддерживаются только клавиатура и мышь, а также контроллер Xbox.

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Игры #Экшены
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