Гигантское зубчатое кольцо упало из космоса

Огромное металлическое кольцо упало из космоса в окрестностях кенийской деревни. Предположительно, деталь весом около 500 килограммов является частью какой-то ракеты-носителя.

Жители деревни Мукуку, расположенной к юго-востоку от столицы Найроби, 30 декабря услышали громкий хлопок. После этого они отправились в лес и нашли кольцеобразный объект диаметром 2,5 метра.

Представители Космического агентства Кении, прибывшие на место падения объекта, посчитали находку элементом разделительного кольца ракеты, однако пока неясно, частью какого носителя она могла быть.

Специалисты заверили людей, что металлическое кольцо не представляет опасности для местных жителей, однако они продолжают демонстрировать обеспокоенность случившимся и требуют компенсацию.