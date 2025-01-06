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Байден сделал странное заявление о Путине

Источник:
Sibnet.ru
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Действующий президент США Джо Байден во время выступления перед новыми членами Конгресса заявил, что знает президента России Владимира Путина больше 47 лет.

«Я знаю Путина более 47 лет. Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал он.

Однако единственная очная встреча Путина и Байдена в качестве президентов прошла в Женеве в июне 2021 года. Таким образом, с этого момента прошло чуть больше трех лет.

Кроме этого, 47 лет назад, в 1978 году, Байден еще был сенатором от штата Делавэр, а Путин служил офицером КГБ СССР.

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Политика #Мир
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