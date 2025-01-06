Байден сделал странное заявление о Путине

Действующий президент США Джо Байден во время выступления перед новыми членами Конгресса заявил, что знает президента России Владимира Путина больше 47 лет.

«Я знаю Путина более 47 лет. Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал он.

Однако единственная очная встреча Путина и Байдена в качестве президентов прошла в Женеве в июне 2021 года. Таким образом, с этого момента прошло чуть больше трех лет.

Кроме этого, 47 лет назад, в 1978 году, Байден еще был сенатором от штата Делавэр, а Путин служил офицером КГБ СССР.