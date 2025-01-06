Раскрыта причина масштабного сбоя в работе российского интернета

Причиной масштабного сбоя в работе интернета, который произошел 6 января в России, стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«По состоянию на 14.00 по московскому времени авария устранена, работа сервисов восстанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

Сбой наблюдался в разных регионах и затронул целый ряд интернет-сервисов, включая домашний интернет. Чаще всего сообщения о проблемах оставляли пользователи мобильного оператора МТС.

Жалобы фиксировались в 30 городах России, больше всего — из Москвы. Также на работу интернета массово жаловались пользователи, проживающие в Нижегородской, Свердловской, Тверской областях и Удмуртской Республике.